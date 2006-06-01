Рыбачук встретится с Жовтяком завтра

Руководитель Секретариата Президента Украины Олег РЫБАЧУК договорился встретиться с Евгением ЖОВТЯКОМ 2 июня.

Как сообщил УНИАН депутат Киевского областного совета Николай СТЕЛЬМАХ, О.РЫБАЧУК сегодня принял инициативную группу, которая проводит бессрочный митинг возле Секретариата Президента в защиту Е.ЖОВТЯКА, на днях освобожденного от должности председателя Киевской областной государственной администрации.

„В ходе встречи, которая продолжалась почти час, - сказал Н.СТЕЛЬМАХ, - мы опять заявили о несогласии с решением освободить Е.ЖОВТЯКА от этой должности, изложили свои аргументы в пользу того, что Е.ЖОВТЯК за время работы в должности добился заметных сдвигов к лучшему, начал наводить порядок в земельных отношениях. Господин РЫБАЧУК заявил о намерении встретиться с Е.ЖОВТЯКОМ, который сейчас находится в больнице после операции, и вместе с ним подготовить материалы к встрече Президента Украины В.ЮЩЕНКО с Е.ЖОВТЯКОМ”.

Дата встречи Президента Украины и Е.ЖОВТЯКА пока неизвестна.

Как известно, Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал Указ об увольнении Е.ЖОВТЯКА 24 мая. Причины увольнения в документе указаны не были. Перед этим Кабинет министров сделал представление Президенту о необходимости отставки Е.ЖОВТЯКА за “ухудшение отдельных показателей социально-экономического развития Киевской области”. Е.ЖОВТЯК с этим категорически не согласен, настаивая на том, что такого ухудшения нет, более того, Киевская область завоевала первое место среди областей Украины по итогам первого квартала этого года. После появления президентского Указа, Е.ЖОВТЯК подал иск в Киево-Святошинский райсуд, и тот остановил действие Указа до рассмотрению дела по существу. В среду Николай ПОЛУДЁННЫЙ заявил, что тот же Киево-Святошинский суд на следующий день отменил решение об остановке президентского Указа по заявлению Министерства юстиции. Сам Е.ЖОВТЯК настаивает на своем конституционном праве обжаловать решению президента об увольнении в суде общей юрисдикции.

Напомним, что Е.ЖОВТЯК во время появления Указа находился на больничном после хирургической операции.