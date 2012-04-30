Партия УДАР просит Тимошенко прекратить голодовку

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, «УДАР» выражает обеспокоенность информацией об ухудшении здоровья экс-премьера, объявившей голодовку в Качановской колонии.

«Вы приняли политическое решение - в знак протеста против пыток и ситуации в стране - объявить голодовку. Обращаемся к Вам как к политику, осознающему ответственность за принятие решений. Украинскую оппозицию вскоре ожидает бескомпромиссная и тяжелая борьба, для которой нужно сконцентрировать все физические и духовные силы. Поэтому политик, за которым стоят миллионы сторонников, не может идти на риск для своего здоровья. Вы нужны вашей семье и вашей команде», - говорится в обращении.

«УДАР» просит Ю.Тимошенко считаться с тем, что любая информация об ухудшении ее состояния, не добавляет оптимизма ни родным и близким, ни коллегам, ни гражданам, которые ее поддерживают.

«Мы выражаем возмущение применением силы против женщины, которая вынуждена прибегнуть к голодовке в знак протеста против жесткого обращения», - отмечают авторы заявления.

«Факты нарушения прав человека в украинских исправительных заведениях и раньше шокировали общество, но история с Ю.Тимошенко свидетельствует о бесправии людей, находящихся в этих заведениях, и вседозволенности власти», - подчеркивается в сообщении.

«УДАР» также обратился к соответствующим силовым структурам с призывом прислушаться к рекомендациям независимых врачей и позволить Ю.Тимошенко пройти курс лечения в зарубежных клиниках, в частности, в Германии.

«Мы призываем власти уважать здоровье и достоинство своих оппонентов, ведь только взвешенное, толерантное, сочувственное отношение к оппозиции является признаком действительно сильной власти, - отмечают в «УДАРе».