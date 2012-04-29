Почему Партия регионов лидирует в рейтингах?

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, по словам член фракции ПР Олега Надоши, «благодаря этому рейтинг Партии регионов – самый высокий из всех политических сил».

Комментируя данные последнего соцопроса Киевского международного института социологии, согласно которому, если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье, Партия регионов набрала бы 19,1% голосов избирателей, а ее ближайшие соперники: «Батькивщина» - 10,7%, а «Фронт Змін» Арсения Яценюка - 7,3% голосов избирателей, О.Надоша сказал: «Эти показатели свидетельствуют об одном: украинцы поддерживают инициативы почетного лидера Партии регионов, Президента Украины Виктора Януковича, видят старания Кабмина и поэтому отдают свои голоса партии власти – Партии регионов».

По словам О.Надоши, «инициативы Президента услышали люди. Теперь все зависит от правительства. Но у нас есть полная уверенность в том, что как все было сказано, так и будет сделано: пенсии будут увеличены, вырастут зарплаты, пособия, материальная помощь, а значит, и благополучие каждого гражданина, каждой украинской семьи».

По его словам, низкие рейтинги оппозиционных политических сил можно объяснить отсутствием у них эффективной программы, а также тем, что людям надоела шумиха вокруг экс-премьера Юлии Тимошенко.

«По всей видимости, украинцы устали от шумихи вокруг Юлии Тимошенко. Общество перестает интересоваться политикой. Людям хочется спокойствия, благополучия, мира и стабильности», - резюмировал О.Надоша.