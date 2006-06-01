Пастор Аделаджа грешит на ФСБ

Пастор «Посольства благословенного царства Божьего для всех народов» Сандей АДЕЛАДЖА допускает, что в Москву его не пустила Федеральная служба безопасности России.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя вчерашний инцидент в аэропорту Шереметьево-1.

С.АДЕЛАДЖА сообщил, что был приглашен в Москву на ОРТ для участия в новом ток-шоу Андрея МАЛАХОВА “Пусть говорят». По информации С.АДЕЛАДЖИ, он должен был быть главным действующим лицом передачи, посвященной теме религии, веры и влияния веры на общество.

“Я принял это приглашение, - рассказал пастор, - но когда я прибыл на российскую границу, меня не пустили в Россию. Они ничего не объяснили. Но офицер этой (таможенной – УНИАН) службы вежливо объяснил, что “высокое начальство” не пускает. И что мне отдадут мой паспорт в Киеве”.

С.АДЕЛАДЖА действительно получил паспорт уже в Киеве и уже украинские таможенники достали из него служебную записку, в которой, по словам пастора, была написана причина отказа во въезде.

“Написано, что причина поездки не отвечает действительности. То есть они заявляют, что я сказал, что еду по одной причине, а на самом деле еду туда делать что-то другое. Они выяснили, кто такой АДЕЛАДЖА, они поняли, что я проповедник, а виза у меня служебная. Но я не солгал, потому что я ехал не проповедовать, а на деловую встречу, принять участие в телевизионной передаче”, - сказал С.АДЕЛАДЖА.

Он также сообщил, что как ему стало известно уже в Киеве, неделю назад в России вышел фильм о церкви “Посольства Божьего” в Украине.

“И суть этого фильма заключается в том, что Сандей и церковь “Посольства Божьего” загипнотизировали украинцев и благодаря этому и состоялась помаранчевая революция в Украине. И что помаранчевая революция – это большая угроза для всех стран бывшего Союза, особенно для России. Что эта революция – это не народный выбор, а влияние сектантов”, - сказал С.АДЕЛАДЖА, объяснив, что именно для того, чтобы дать разъяснение другой стороны А.МАЛАХОВ и пригласил, как оказалось, его на ток-шоу.

На уточняющий вопрос журналистов, кто, по его мнению, был заинтересован, чтобы он не попал в Россию С.АДЕЛАДЖА ответил: “Я думаю, что это ФСБ. Я не знаю, я не убежден, но я так думаю, потому что ФСБ имеет большое влияние в России до сего времени”.

С.АДЕЛАДЖА также сообщил, что ему после инцидента перезвонили с ОРТ и сказали, что все равно сделают все, чтобы он приехал в Россию на их передачу.

“В России есть люди, которые хотят свободы слова, а есть другая сторона, которая говорит, что нужно говорить только то, что говорит руководство, и давать только официальную позицию. Я так понимаю, что А.МАЛАХОВ и его команда – они со стороны тех, кто хочет свободы слова, чтобы высказалась другая сторона”, - считает пастор.

Он также считает то, что сделала вчера российская власть, не пустив проповедника, является для него признанием того, что “слово сильнее оружия”. “Вместо того чтобы интеллектуально, грамотно обменяться мнениями. Это демонстрирует слабую идеологическую позицию в России”, - сказал он.

Напомним, что 31 мая, выходца из Нигерии, лидера религиозной организации "Посольство Божье" С.АДЕЛАДЖУ задержали в аэропорту Шереметьево-1.

Как сообщила "Газета.ру", С.АДЕЛАДЖА приехал в Москву, чтобы принять участие в ток-шоу. Сам проповедник заявил, что его не пустили в Россию из-за боязни "экспорта помаранчевой революции".