Янукович сказал Пшонке проверить синяки Тимошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, такое поручение дал В.Янукович генеральному прокурору Виктору Пшонке.

«Прошу провести проверку приведенных обстоятельств, принять меры прокурорского реагирования в соответствии с действующим законодательством и проинформировать о результатах меня и народных депутатов Украины», - говорится в письме главы государства к Генеральному прокурору.

В пресс-службе добавили, что 26 апреля Президенту поступило письмо от руководителей фракций «БЮТ-Батькивщина» и НУ-НС о, «по их утверждению, нарушениях прав человека работниками Качановской исправительной колонии в отношении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко».

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Как сообщал УНИАН, оппозиционные фракции с 24 апреля блокировали работу парламента.

26 апреля А.Кожемякин и Н.Мартыненко заявили, что намерены обратиться к Президенту относительно выполнения всех требований оппозиции, касающихся ситуации с экс-премьер-министром Ю.Тимошенко.

Он напомнил, что оппозиция требует возбудить уголовное дело в отношении работников Качановской колонии, которые применили физическую силу к экс-премьеру, отстранить от исполнения обязанностей руководителя Государственной пенитенциарной службы Александра Лисицкова, обеспечить эффективное медицинское лечение Ю.Тимошенко.

А.Кожемякин отметил, что участие оппозиционных депутатов в заседании Согласительного совета доказало, что с фракциями большинства разговаривать бесперспективно, поскольку они ничего не решают.

«Поэтому мы обращаемся в письменном виде к Президенту и просим, чтобы он дал поручение соответствующим исполнителям, чтобы они эти вопросы начали выполнять», - сказал А.Кожемякин.