Пинчук считает, что Тимошенко должна быть премьером

Народный депутат прошлого созыва, бизнесмен Виктор ПИНЧУК считает, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО должна быть премьер-министром Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня журналистам на брифинге в Чернигове.

По словам В.ПИНЧУКА, Ю.ТИМОШЕНКО имеет все основания возглавить новый Кабинет Министров. „Я желаю ей стать настоящим лидером”, - сказал он.

По мнению В.ПИНЧУКА, на новое правительство, среди прочего, возлагаются надежды на улучшение инвестиционного климата в Украине. По его оценке, инвестиционный климат после Помаранчевой революции на фоне ожиданий внешних и внутренних инвесторов ухудшился. „Западные инвесторы надеялись на „инвестиционный рай”, но бума не произошло”, - сказал В.ПИНЧУК и добавил: „Это потеря для Украины. Нужно сделать так, чтобы было лучше”.