Колонна оппозиции направилась на Майдан

Колонна участников акции протеста «За Украину без репрессий» покинула улицу Банковую и отправилась в направлении Майдана Незалежности.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 апреля, сторонники оппозиционных партий в Киеве начали акцию «За Украину без репрессий».

Утром сторонники партий "БЮТ-Батькивщина", «Фронт Змін», Народного Руха Украины собрались на Европейской площади и в 10.00 начали шествие, которое должно завершиться, по словам организаторов акции, на улице Банковой возле Администрации Президента.

Участники колонны в составе около 2 тысяч человек держат в руках партийные флаги, в том числе ВО «Свобода». Колонна прошла от Европейской площади по улице Грушевского к Администрации Президента. На ул. Банковой, которая перекрыта металлическими турникетами, участники акции оставили символическую «повестку в суд» для Президента Виктора Януковича.