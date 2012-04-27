Президент Чехии тоже может проигнорировать саммит Януковича

Саммиты глав государств стран Центральной Европы собирают ежегодно в мае лидеров стран региона. Этот форум, хотя и не формального характера, является важным международным событием, пишет Deutsche Welle.

Восемнадцатый саммит глав государств Центральной Европы в Ялте может произойти при отсутствии ряда европейских лидеров. На этот раз проблема - политическая ситуация в Украине. Первым о своем отказе ехать на саммит в Ялту заявил президент Германии Йоахим Гаук. О том, что Гаук не принял приглашение Виктора Януковича, в ведомстве президента сообщили сразу после того, как стало известно о голодовке лидера оппозиции Юлии Тимошенко, которая заявляет об издевательствах и избиении ее сотрудниками харьковской тюрьмы. Решение Иоахима Гаука не ехать в Ялту было согласовано с канцлером Ангелой Меркель, сообщил представитель президента. Такой шаг главы государства поддержал и министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле.

Тем временем стало известно об отказе минимум еще двух президентов. В ведомстве президента Австрии сообщили, что Хайнц Фишер также не примет участие в ялтинском саммите. «Президент не принял приглашение на этот саммит из причин плотного рабочего графика и уведомил об этом украинскую сторону еще три недели назад», - сообщила пресс-секретарь Фишера.

Кроме того, на саммит, вероятно, не приедет президент Чехии. Такой информацией с украинскими журналистами поделился глава представительства ЕС в Украине Жозе Тейшейра.

Эксперт Центра Разумкова Валерий Чалый указывает на то, что Германия и Австрия, вместе с Чехией и Венгрией, являются странами, которые 1993 года были инициаторами саммитов глав государств Центральной Европы. Поэтому президенты этих государств ежегодно являются непременными участниками саммита. «Неприбытие президентов Австрии и Германии - это четкий сигнал: если политические преследования в Украине продлятся, никаких успешных международных мероприятий в Украине не будет», - отмечает Чалый.