Эштон просит украинскую власть разрешить послу ЕС посетить Тимошенко

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря К.Эштон, текст которого передан агентству УНИАН.

“Как знак их политической воли, верховный представитель просит украинскую власть разрешить послу ЕС вместе с независимым медицинским специалистом посетить Ю.Тимошенко в тюрьме. Посол ЕС получил инструкции в ожидании согласия власти поехать в Харьков при первой возможности”, - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что К.Эштон глубоко обеспокоена ситуацией с Ю.Тимошенко, особенно на фоне подтверждения украинским Омбудсманом факта применения физической силы к Ю.Тимошенко.

В связи с этим К.Эштон напомнила обязательство Украины детально и беспристрастно расследовать все жалобы на пытки или другие формы жестокого, негуманного или деградирующего обращения.

Верховный представитель также выразила обеспокоенность решением Ю.Тимошенко начать голодовку для того, чтобы привлечь внимание международного сообщества к ситуации в Украине.

В связи с этим К.Эштон призвала украинскую власть обеспечить полное уважение права Ю.Тимошенко на адекватную медицинскую помощь в надлежащем медицинском заведении.

К.Эштон также отметила право Ю.Тимошенко иметь доступ к адвокату без ограничений, и призвала украинскую власть разрешить визиты к Ю.Тимошенко членам ее семьи.