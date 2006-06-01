Путин приедет во Львов

Председатель Львовской областной государственной администрации Петр ОЛИЙНЫК утверждает, что Президент России Владимир ПУТИН во время визита в Украину посетит Львов.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь львовского губернатора Иванка ПОПОВИЧ, об этом П.ОЛИЙНЫК сказал 31 мая во время посещения львовского ОАО “Концерн-Электрон”.

По словам И.ПОПОВИЧ, председатель Львовской ОГА отметил, что во время визита во Львов в присутствии президентов России и Украины планируется подписание соглашения о сотрудничестве в сфере культуры и бизнеса, в том числе и с концерном “Электрон”, между Львовом и Санкт-Петербургом.

“О запланированном визите во Львов Владимира ПУТИНА председатель Львовской ОГА разговаривал во время своего недавнего пребывания в Киеве с послом России в Украине Виктором ЧЕРНОМЫРДИНЫМ”, - сообщила пресс-секретарь губернатора.

В то же время дата визита В.ПУТИНА в Украину уточняется.

Как сообщал УНИАН, 10 мая В.ЧЕРНОМЫРДИН заявил, что Президент Российской Федерации посетит Украину, когда в ней будет сформировано правительство. «Обязательно приедет», - сказал В.ЧЕРНОРМЫРДИН, но при этом добавил: «Куда приезжать, к кому? Как закончите все, как сформируете правительство. Ну, что просто так приезжать? Так Президенты не ездят».