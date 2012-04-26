Оппозиция обжаловала в суде избрание Лутковской

Об этом сегодня на брифинге заявил член фракции «БЮТ-Батькивщина» Юрий Одарченко, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

«Для того, чтобы сделать политические репрессии закрытыми, власть все делает для того, чтобы уничтожить институт Уполномоченного по правам человека и чтобы назначить на должность Омбудсмана человека, которым сможет руководить Администрация Президента», - отметил Ю.Одарченко.

Он отметил, что голосование за избрание нового Уполномоченного проходило с грубыми нарушениями законодательства.

По словам Ю.Одарченко, это подтверждают члены Счетной комиссии, «со слов которых ясно, что бюллетени для голосования были ксерокопиями, а не бланками с мокрыми печатями». «Голосование происходило незаконными бюллетенями», - заявил депутат.