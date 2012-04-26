Президент Германии отменил визит в Украину

Очевидно, это связано с ситуацией вокруг экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, сообщает Deutsche Welle.

Намеченный на середину мая визит в Украину президента Германии не состоится, сообщает в среду, 25 апреля, агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник. По словам собеседника агентства, посольство Украины в Берлине проинформировано о том, что Гаук не примет приглашения на встречу президентов стран Центральной Европы, которая состоится в Ялте.

По всей видимости, отказ связан с обеспокоенностью федерального правительства ситуацией вокруг экс-премьера Юлии Тимошенко, отмечает Reuters. Зарубежные поездки президента ФРГ планируются в тесном взаимодействии с правительством в Берлине.

Ранее редакция газеты Süddeutsche Zeitung сообщила, что Гаук отменил поездку по согласованию с федеральным канцлером Ангелой Меркель в знак протеста против условий содержания Тимошенко в заключении.

В среду Меркель выразила озабоченность в связи с информацией о состоянии здоровья бывшей главы украинского правительства, передает агентство DAPD. Если верны сообщения о применении насилия к больной Тимошенко, то "действия украинских органов исполнения наказания неприемлемы и абсолютно неадекватны", заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Пока неясно, отправится ли канцлер на Украину в июне на чемпионат Европы по футболу, отметил Зайберт. По его словам, планы на эти поездки еще не составлены.