Ефремову не нравится, как объединяется оппозиция

Об этом сообщает пресс-служба Партии регионов.

«Несколько месяцев назад я предложил нашим коллегам из оппозиции объединиться. И меня бы радовало, если бы действительно оппозиционные политические силы объединялись, при этом не обманывая своих избирателей», - отметил политик.

А.Ефремов напомнил, что при объединении Партии регионов и партии «Сильная Украина» Сергей Тигипко откровенно заявил, что его политсила вливается в ПР, они хотят совместно работать по развитию государства, «Сильная Украина» же будет ликвидирована.

«А то, что сегодня происходит с «Батьківщиной» и «Фронтом Змін», – объединением не назовешь. Они говорят, что объединяются, и на этот период Арсений Яценюк выйдет из «Фронта Змін», но при этом «Фронт Змін» дальше будет существовать. Потом, когда они придут в парламент, разъединятся по фракциям», - отметил депутат.

Он также напомнил, что такой пример объедения уже был в истории украинского парламента - с «Нашей Украиной», когда политические силы не отвечали за свои действия. «Мне кажется, что это не то объединение, которое могло бы принести пользу оппозиции», - подытожил парламентарий.