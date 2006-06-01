Конфликт между Луценко и Гайсинским разгорается
Министр считает, что прокурор не отвечает занимаемой должности
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что прокурор Киевской области Юрий ГАЙСИНСКИЙ не отвечает занимаемой должности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Радомышле Житомирской области в интервью журналистам, комментируя недавние заявления Ю.ГАЙСИНСКОГО, в которых тот критиковал руководителя МВД, утверждая, что министр якобы разгласил тайну следствия в деле об инциденте с бориспольским межрайонным прокурором Александром КУЗОВКИНЫМ.
«Очевидно, - сказал министр, - господин ГАЙСИНСКИЙ уже занялся политической риторикой… Он не отвечает занимаемой должности и готовит для себя политическое объяснение неминуемого своего снятия. Я глубоко убежден, что этот экс-адвокат семьи ЗАСУХ не отвечает занимаемой должности, о чем я неоднократно сообщал руководству государства».
По словам главы МВД, Ю.ГАЙСИНСКИЙ нашел в его (Ю.ЛУЦЕНКО – УНИАН) лице объяснения «своего снятия». «Ну, очевидно, берет (Ю.ГАЙСИНСКИЙ – УНИАН) пример со своего бывшего шефа ПИСКУНА, который сделал яркую политическую карьеру, сначала будучи символом помаранчевого «беспредела», как говорили бело-голубые, до того, как он стал другом тех же бело-голубых. Но это их право - выбирать вариант отхода от их деятельности», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.
Как сообщал УНИАН, по информации газеты “Сегодня” и интернет-издания “Обком”, якобы вечером 19 мая в Киеве охранники сына Президента Андрея ЮЩЕНКО ранили бориспольского межрайонного прокурора А.КУЗОВКИНА.
В то же время, в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве сообщили, что вечером 19 мая в отношении автомобиля «Опель», в котором ехал А.КУЗОВКИН, нарушил правила дорожного движения автомобиль BMW темного цвета, после чего оба транспортных средства остановились, а их владельцы вышли и стали «выяснять отношения». Потом водитель BMW достал устройство для стрельбы резиновыми пулями, выстрелил в направлении А.КУЗОВКИНА, ранив его в правое бедро, и скрылся с места происшествия.
По информации ЦОС, по номерам автомобиля, которые указал пострадавший, сотрудники МВД стали устанавливать личность стрелявшего. В результате выяснилось, что номерные знаки, установленные на BMW, зарегистрированы на другой автомобиль. При этом, по свидетельству пострадавшего, водитель BMW - выходец с Кавказа, на вид 40-50 лет.
Как отметили в ЦОС, никакого отношения ни к Президенту, как сообщали некоторые СМИ, ни к другим должностным лицам, автомобиль BMW не имеет.
В свою очередь Ю.ЛУЦЕНКО заявил: «Пока еще я не вижу никакой необходимости говорить об участии высоких должностных лиц или их родственников в этом деле».
Вместе с тем прокурор Киевской области Ю.ГАЙСИНСКИЙ заявил, что министр внутренних дел Украины не имел права категорически говорить о непричастности к инциденту с прокурором Бориспольской межрайонной прокуратуры А.КУЗОВКИНЫМ сына Президента - А.ЮЩЕНКО.
"Действительно, может, сын Президента никак не причастен (к инциденту), но говорить, как ЛУЦЕНКО, что он точно не причастен, не проведя никаких следственных действий, это вызывает дополнительные подозрения", - сказал прокурор.
Он также заявил, что, вопреки данным медицинской экспертизы, обнародованным Ю.ЛУЦЕНКО, А.КУЗОВКИН был ранен в ногу, находясь в трезвом состоянии.
Прокурор Киевской области обвинял министра внутренних дел во лжи и в разглашении данных досудебного следствия по делу А.КУЗОВКИНА.