Конфликт между Луценко и Гайсинским разгорается

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что прокурор Киевской области Юрий ГАЙСИНСКИЙ не отвечает занимаемой должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Радомышле Житомирской области в интервью журналистам, комментируя недавние заявления Ю.ГАЙСИНСКОГО, в которых тот критиковал руководителя МВД, утверждая, что министр якобы разгласил тайну следствия в деле об инциденте с бориспольским межрайонным прокурором Александром КУЗОВКИНЫМ.

«Очевидно, - сказал министр, - господин ГАЙСИНСКИЙ уже занялся политической риторикой… Он не отвечает занимаемой должности и готовит для себя политическое объяснение неминуемого своего снятия. Я глубоко убежден, что этот экс-адвокат семьи ЗАСУХ не отвечает занимаемой должности, о чем я неоднократно сообщал руководству государства».

По словам главы МВД, Ю.ГАЙСИНСКИЙ нашел в его (Ю.ЛУЦЕНКО – УНИАН) лице объяснения «своего снятия». «Ну, очевидно, берет (Ю.ГАЙСИНСКИЙ – УНИАН) пример со своего бывшего шефа ПИСКУНА, который сделал яркую политическую карьеру, сначала будучи символом помаранчевого «беспредела», как говорили бело-голубые, до того, как он стал другом тех же бело-голубых. Но это их право - выбирать вариант отхода от их деятельности», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по информации газеты “Сегодня” и интернет-издания “Обком”, якобы вечером 19 мая в Киеве охранники сына Президента Андрея ЮЩЕНКО ранили бориспольского межрайонного прокурора А.КУЗОВКИНА.

В то же время, в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве сообщили, что вечером 19 мая в отношении автомобиля «Опель», в котором ехал А.КУЗОВКИН, нарушил правила дорожного движения автомобиль BMW темного цвета, после чего оба транспортных средства остановились, а их владельцы вышли и стали «выяснять отношения». Потом водитель BMW достал устройство для стрельбы резиновыми пулями, выстрелил в направлении А.КУЗОВКИНА, ранив его в правое бедро, и скрылся с места происшествия.

По информации ЦОС, по номерам автомобиля, которые указал пострадавший, сотрудники МВД стали устанавливать личность стрелявшего. В результате выяснилось, что номерные знаки, установленные на BMW, зарегистрированы на другой автомобиль. При этом, по свидетельству пострадавшего, водитель BMW - выходец с Кавказа, на вид 40-50 лет.

Как отметили в ЦОС, никакого отношения ни к Президенту, как сообщали некоторые СМИ, ни к другим должностным лицам, автомобиль BMW не имеет.

В свою очередь Ю.ЛУЦЕНКО заявил: «Пока еще я не вижу никакой необходимости говорить об участии высоких должностных лиц или их родственников в этом деле».

Вместе с тем прокурор Киевской области Ю.ГАЙСИНСКИЙ заявил, что министр внутренних дел Украины не имел права категорически говорить о непричастности к инциденту с прокурором Бориспольской межрайонной прокуратуры А.КУЗОВКИНЫМ сына Президента - А.ЮЩЕНКО.

"Действительно, может, сын Президента никак не причастен (к инциденту), но говорить, как ЛУЦЕНКО, что он точно не причастен, не проведя никаких следственных действий, это вызывает дополнительные подозрения", - сказал прокурор.

Он также заявил, что, вопреки данным медицинской экспертизы, обнародованным Ю.ЛУЦЕНКО, А.КУЗОВКИН был ранен в ногу, находясь в трезвом состоянии.

Прокурор Киевской области обвинял министра внутренних дел во лжи и в разглашении данных досудебного следствия по делу А.КУЗОВКИНА.