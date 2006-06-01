Добкин считает блефом разговоры о проблемах украинского языка в Харькове

Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН назвал блефом разговоры о проблемах украинского языка в Харькове.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, об этом М.ДОБКИН сказал, комментируя вчерашнее постановление сессии горсовета, который отклонил протест прокурора Харькова на решение предыдущего состава горсовета предоставить русскому языку статус регионального в Харькове.

«Я думаю, что наличие 51 украинской школы в городе Харькове, возможность получить высшее образование только на украинском, государственном языке должно удовлетворить неугомонные амбиции тех людей, которые отстаивают в Харькове непонятно чьи интересы”, - сказал М.ДОБКИН. По его словам, “Харьков говорит на русском языке, и не ДОБКИН это выдумал, и не депутаты. В 2002 году был консультативный опрос, 82% харьковчан, которые пришли на выборы, сказали, что считают русский своим родным языком и хотят, чтобы местные власти общались на этом же языке с ними”, - сказал мэр.

По мнению М.ДОБКИНА, “ни о каких нарушениях территориальной целостности нашей страны речь не идет, а речь идет о неугомонном желании кучки националистов в Харькове сделать по-своему”. Он отметил, что те, кого избрали избиратели, выполняют взятые на себя обязательства, в том числе и что касается русского языка, а “тем, кому необходимо говорить с местными властями на государственном, украинском языке, такие права гарантированы”.

“Мы сегодня говорим о защите той части населения, которая хочет общаться - и это право защищено законом - с местными властями на русском языке, и мы такое право решением сессии пытаемся предоставить той части населения, которая требует от нас общения на русском”, - сказал М.ДОБКИН.

“Все разговоры по поводу проблем украинского языка в Харькове – это блеф, это выдумки”, - считает мэр. “Мы, опираясь на наше законодательство и на нашу Конституцию, выполняем волю харьковчан и имеем на это полное право, - сказал М.ДОБКИН.

В то же время, комментируя решение сессии, председатель областной организации Народного руха Украины, бывший кандидат в мэры Харькова Анатолий СЕМЕНЧЕНКО сказал журналистам, что считает “полным цинизмом” позицию депутатов. “Так, в Харькове большинство говорят на русском, но является фактом и то, что до недавнего времени в этом городе не было ни одной украиноязычной школы из почти 170 средних школ, не было детских садов, где бы дети могли говорить на родном языке, а во всех вузах обучение осуществлялось исключительно на русском”, - сказал А.СЕМЕНЧЕНКО и добавил, что “проблемы в этом существуют и по в настоящее время”.

«Мы можем назвать десятки и десятки документов царской России и Советского Союза, которые были направлены на запрет и уничтожение украинского языка, чтобы теперь слушать, что «так сложилось», и мириться с «политикой дальнейшего обрусения украинцев», - сказал А.СЕМЕНЧЕНКО.

Он считает, что тот, кто говорит, что в Харькове нужно защищать русский язык, “очень лицемерит”. “В киосках города вы не найдете газет, которые выходят на украинском, и на ваше обращение в государственных учреждениях, - сказал политик, - вам почти никогда не дадут ответ на украинском».

А.СЕМЕНЧЕНКО заявил, что считает это «нарушением прав украинцев в Украине», и что его организация будет бороться за возрождение украинского языка и будет добиваться отмены решения Харьковского горсовета.