Бывшие коллеги Луценко собрали для него деньги

Бывшие сотрудники министерства внутренних дел собрали более 644 тыс грн для погашения государству ущерба, в нанесении которого обвиняется экс-министр внутренних дел Юрий Луценко.

Об этом УНИАН сообщил один из инициаторов сбора денег, бывший заместитель министра внутренних дел Украины Владимир Евдокимов.

"Мы хотим поблагодарить всех, кто откликнулся и перечислил деньги, и сказать, что деньги перечислять больше не нужно. Мы уже собрали сумму в полном объеме и объявляем о завершении этого процесса", - сказал В.Евдокимов.

По его словам, на расчетный счет, специально открытый для сбора средств для возмещения ущерба, в нанесении которого обвиняется Ю.Луценко, поступали платежи от 10 грн до 9 тис грн. "Деньги поступали фактически из всех регионов. Но по суммам наибольший вклад внес Киев", - отметил он.

В.Евдокимов сообщил, что копии квитанций о перечислении суммы в размере более 644 тыс грн отправлены почтовой связью с уведомлением по трем адресам: в Апелляционный суд Киева, в МВД и адвокатам", - уточнил бывший заместитель министра внутренних дел.

В то же время члены Президиума Ассоциации ветеранов Министерства внутренних дел Украины и члены Совета Организации ветеранов центрального аппарата МВД назвали сбор средств для возмещения ущерба, нанесенного МВД экс-министром Юрием Луценко, «личным делом» тех, кто за это взялся.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ассоциации ветеранов МВД Украины.

В ассоциации подчеркивают, что члены указанной инициативной группы к ветеранским организациям министерства по этому поводу не обращались.

«Работа по сбору средств среди ветеранов нами не проводится и никакие решения в поддержку указанной инициативы не принимались» - подчеркивают члены ассоциации.

Соответственно, отметили они, проведение пресс-конференции с участием бывшего первого заместителя министра внутренних дел генерал-полковника милиции в отставке Владимира Евдокимова и инициирование сбора средств «считаем их личным делом».

Как сообщал УНИАН, 18 апреля бывшие заместители экс-министра внутренних дел Юрия Луценко - Владимир Евдокимов, Виталий Ярема, Павел Кононенко и Александр Ембулатов - инициировали среди работников МВД сбор средств в порядке возмещения ущерба, нанесенного экс-министром в результате празднования Дня милиции в 2008-2009 гг.