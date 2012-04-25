У Кличко требуют прекратить издевательства над Тимошенко

Об этом говорится в заявлении партии, переданном УНИАН.

«В «УДАРе» глубоко обеспокоены информацией о том, что Ю.Тимошенко объявила голодовку, и что ей были нанесены травмы во время принудительной транспортировки в больницу. Считаем, что Ю.Тимошенко прибегла к голодовке как к крайней мере, чтобы привлечь внимание к моральному и физическому давлению против нее. Мы полностью разделяем требования коллег из оппозиции: те, кто применил физическую силу в отношении Ю.Тимошенко, должны быть наказаны», - считают в партии.

В «УДАРе» убеждены, что продолжение репрессий в отношении лидеров оппозиционных партий приведет к международной изоляции Украины, и это лежит на ответственности исключительно нынешней власти.

Также лидер партии «УДАР» Виталий Кличко во время общения во вторник со студентами и выпускниками Киево-Могилянской академии отметил, что общество ожидает правдивой и объективной информации по поводу состояния здоровья Ю.Тимошенко и условий ее лечения и пребывания в Качановской колонии. «То, что Юлия Владимировна объявила голодовку – это очередной сигнал для мирового сообщества, который отдаляет Украину от Европы и ее ценностей», – отметил В.Кличко.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля защитник экс-премьер-министра Ю.Тимошенко Сергей Власенко заявил об избиении его подзащитной в Качановской исправительной колонии.

По словам защитника, он видел у Ю.Тимошенко кровоподтеки на руках и на животе с правой стороны. «Ужасная гематома на животе и кровоподтеки на руках», - сказал С.Власенко.

Он сообщил, что в пятницу, 20 апреля, трое мужчин - работников колонии зашли к подзащитной в камеру, накинули на нее покрывало и начали стягивать с кровати. Через покрывало она получила удар в живот, потеряла сознание и очнулась уже в больничной палате.

По словам адвоката, Ю.Тимошенко отказывалась от пищи и объявила голодовку. Она до сих пор не ест и чувствует себя плохо.

Однако руководство Качановской колонии опровергло эти заявления адвоката С.Власенко.

Заместитель начальника по производству Качановской колонии Игорь Ковпащиков на брифинге категорически опроверг применение физической силы к Ю.Тимошенко.

На вопрос журналистов, голодает ли она, как об этом заявлял С.Власенко, И.Ковпащиков отметил, что голодовка – это когда есть письменное заявление.