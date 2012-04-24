Евродепутат говорит, что избиение Тимошенко напоминает времена Сталина

Об этом он заявил в комментарии собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

“Я шокирован сообщениями о физической жестокости против Ю.Тимошенко. Это абсолютно неприемлемо по европейским стандартам и представляет практику, которая напоминает времена советской диктатуры и жестокость Сталина и Берии”, - сказал депутат.

Он отметил, что по его мнению, Ю.Тимошенко является политическим узником, а дела против нее и других оппозиционеров представляют собой избирательное правосудие.

“Я и мои коллеги из группы Европейской народной партии считаем, что статья 365 Уголовного кодекса Украины, по которой осуждена Ю.Тимошенко, не отвечает европейским стандартам правосудия”, - подчеркнул А.Ковачев.

Вместе с тем, он отметил, что все еще верит, что ответственные органы власти в Украине - правительство, парламент и судебная система - найдут путь для того, чтобы отказаться от практики таких судебных процессов и такого поведения, как с Ю.Тимошенко, чтобы приблизить украинских граждан к свободной и демократической Европе.

“Если политическая воля существует, мы всегда готовы поддержать Украину на этом пути”, - отметил депутат.

Он добавил, что хотел бы видеть Украину ближе к ЕС и европейским ценностям, и напомнил, что к этому ЕС в целом и парламент, в частности, постоянно призывают Киев.

“Мы ждем правильные сигналы из Киева, чего, до этого времени, пока нет и, даже больше, последнее развитие событий происходит в неправильном направлении”, - отметил А.Ковачев.

Он также выразил надежду, что Ю.Тимошенко не будет больше страдать и получит доступ к медицинскому осмотру врачами, которым она доверяет.

“Надеюсь, голодовка не навредит ей еще больше. Внимание европейского и мирового сообщества уже на высшем уровне”, - сказал А.Ковачев.

Он также призвал украинскую власть обеспечить свободные и демократические выборы в октябре этого года, на которых граждане имели бы выбор.

“Без этого дальнейшее сближение с ЕС невозможно”, - подчеркнул депутат.