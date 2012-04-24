За Тимошенко заступился российский МИД

Как сообщает РИА «Новости», об этом говорится в комментарии МИД РФ.

"В Москве с озабоченностью восприняли сообщения СМИ об ухудшении состояния здоровья находящейся в заключении экс-премьер-министра Украины Тимошенко, которая нуждается в срочной медицинской помощи. Рассчитываем, что властями Украины будут приняты все необходимые меры по полному соблюдению законных прав Ю.В.Тимошенко, проявлена гуманность и найдены пути адекватного, не осложняющего внутриполитическую обстановку в стране разрешения создавшейся ситуации", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается в сообщении, Ю.Тимошенко заявила во вторник в прокуратуру, что при перевозке из колонии в больницу ее били - трое сотрудников колонии выкручивали руки и ноги, ударили в живот, а адвокат Ю.Тимошенко сообщил, что она объявила голодовку "в знак протеста против того, что происходит в Украине". Государственная пенитенциарная служба Украины опровегла сообщение о физическом воздействии и не исключила, что в судебном порядке будет защищать честь и достоинство своих сотрудников.