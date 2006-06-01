Тимошенко не ездила в Москву и не собирается - пресс-секретарь

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не была и в ближайшее время не собирается в Москву.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Ю.ТИМОШЕНКО Виталий ЧЕПИНОГА, комментируя появление сегодня в некоторых СМИ информации о том, что якобы состоялся визит лидера БЮТ в Москву.

По его словам, сейчас Ю.ТИМОШЕНКО работает над коалиционным соглашением, и пока эта работа не будет завершена, пока не будет сформирована коалиция, она никуда не собирается выезжать, в частности, в Москву.

На вопрос, что может стоять за появлением такой информации, В.ЧЕПИНОГА, заявил: “Очевидно, те, кто распространил ее, действительно считают это провокацией, но, по нашему мнению, на провокацию это не тянет, поскольку ни на что не влияет”.

Напомним, что российское издание Politua.Ru сообщило, что Ю.ТИМОШЕНКО позавчера инкогнито побывала с рабочим визитом в Москве. Источник в администрации Президента РФ сообщил изданию, что "Юлия Владимировна встречалась с первым вице-премьером Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ".

Правда, ряд депутатов фракции БЮТ в этот день находились в Москве и полностью могли обеспечивать организационную и интеллектуальную сторону переговоров своего лидера.

При этом издание допускает, что если Ю.ТИМОШЕНКО была в Москве, то гипотетически цель ее визита и переговоров (в это судьбоносное для украинской власти время) была бы лишь одна: привлечь официальный Кремль во внутриукраинский переговорный политический процесс по избранию премьер-министра Украины новой Верховной Радой.