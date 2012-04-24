Янукович: Экономике нужно дать дополнительный толчок

Об этом, как сообщает пресс-служба главы государства.

«Убежден, что дальнейшее развитие экономики Украины будет определяться возможностью найти ответы на вызовы модернизации именно реального сектора», - сказал Президент на заседании Комитета по экономическим реформам. – «Поэтому ключевая задача, которую ставлю перед исполнительной властью, – главный акцент сделать на развитие реального сектора, создание современной производственной базы и новых рабочих мест».

«Мы обязаны превратить наш ресурсный потенциал в конкурентное преимущество на мировом рынке», - подчеркнул глава государства. По его убеждению, только так в Украине будут обеспечены новые темпы экономического роста и качество жизни граждан, защита социальных и экономических интересов.

Сегодня, подчеркнул В.Янукович, необходимо придать экономике дополнительный толчок, искать дополнительные необходимые стимулы ее развития и улучшения инвестиционного климата - в первую очередь по защите прав собственности, создании эффективного механизма взаимодействия государства и бизнеса.

«Честный предприниматель и защищенное собственное дело, человек труда и стабильное рабочее место, насыщенный внутренний рынок, справедливая заработная плата, пенсия и социальная помощь – это должно стать нормой для отечественной экономики и дать ответы на запросы общества, наших сограждан», - сказал В.Янукович.