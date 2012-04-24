Врач подтвердила, что Тимошенко в больнице ничего не ела

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге врач-невропатолог ЦКБ «Укрзалізниці» Ирина Фурса.

Она отметила, что всем пациентам больницы ежедневно предлагается завтрак, обед и ужин, стандартная еда была предложена также Ю.Тимошенко. «Всем пациентам больницы трижды в день предоставляется еда: завтрак, обед и ужин. Юлия Владимировна исключением не была. Нашу еду она не употребляла», - сказала И.Фурса.

Она отметила, что также не видела, чтобы Ю.Тимошенко употребляла какую-то другую еду.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 апреля, защитник экс-премьер-министра Ю.Тимошенко Сергей Власенко заявил об избиении его подзащитной в Качановский исправительной колонии.

По словам защитника, он видел у Ю.Тимошенко кровоподтеки на руках и на животе с правой стороны. «Ужасная гематома на животе и кровоподтеке на руках», - сказал С.Власенко.

Он сообщил, что в пятницу, 20 апреля, трое мужчин - работников колонии зашли к подзащитной в камеру, набросили на нее покрывало и начали стаскивать с кровати. Через покрывало она получила удар в живот, потеряла сознание и опомнилась уже в больничной палате.

По словам адвоката, Ю.Тимошенко отказалась от еды и объявила голодовку. Она до сих пор не ест и чувствует себя плохо.

Однако руководство Качановской колонии опровергло эти заявления адвоката С.Власенко.

Заместитель начальника по производству Качановской колонии Игорь Ковпащиков на брифинге категорически отрицал применение физической силы к Ю.Тимошенко.

На вопрос журналистов, голодает ли она как об этом заявлял С.Власенко, И.Ковпащиков сказал, что голодовка – это когда есть письменное заявление.