Врач подтвердила, что Тимошенко в больнице ничего не ела
Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко во время пребывания в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» в Харькове не употребляла предложенную ей еду.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге врач-невропатолог ЦКБ «Укрзалізниці» Ирина Фурса.
Она отметила, что всем пациентам больницы ежедневно предлагается завтрак, обед и ужин, стандартная еда была предложена также Ю.Тимошенко. «Всем пациентам больницы трижды в день предоставляется еда: завтрак, обед и ужин. Юлия Владимировна исключением не была. Нашу еду она не употребляла», - сказала И.Фурса.
Она отметила, что также не видела, чтобы Ю.Тимошенко употребляла какую-то другую еду.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 апреля, защитник экс-премьер-министра Ю.Тимошенко Сергей Власенко заявил об избиении его подзащитной в Качановский исправительной колонии.
По словам защитника, он видел у Ю.Тимошенко кровоподтеки на руках и на животе с правой стороны. «Ужасная гематома на животе и кровоподтеке на руках», - сказал С.Власенко.
Он сообщил, что в пятницу, 20 апреля, трое мужчин - работников колонии зашли к подзащитной в камеру, набросили на нее покрывало и начали стаскивать с кровати. Через покрывало она получила удар в живот, потеряла сознание и опомнилась уже в больничной палате.
По словам адвоката, Ю.Тимошенко отказалась от еды и объявила голодовку. Она до сих пор не ест и чувствует себя плохо.
Однако руководство Качановской колонии опровергло эти заявления адвоката С.Власенко.
Заместитель начальника по производству Качановской колонии Игорь Ковпащиков на брифинге категорически отрицал применение физической силы к Ю.Тимошенко.
На вопрос журналистов, голодает ли она как об этом заявлял С.Власенко, И.Ковпащиков сказал, что голодовка – это когда есть письменное заявление.