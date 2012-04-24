Тюремщики грозят иском адвокатам Тимошенко за ложь об избиении

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель начальника по производству Качановской колонии Игорь Ковпащиков сообщил на брифинге, что в учреждении прокуратура и пенитенциарная служба проводят проверку по заявлениям адвокатов и самой Ю.Тимошенко о ее избиении.

По его словам, Ю.Тимошенко писала заявление с просьбой о предоставлении медицинской помощи в стационаре. По решению международной медицинской комиссии, 20 апреля экс-премьера перевели в Центральную клиническую больницу «Укрзалізниціа», где она «от лечения отказалась», добавил И.Ковпащиков.

При этом он категорически отрицал применение физической силы к Ю.Тимошенко. И.Ковпащиков отметил, что подобные заявления мешают деятельности колонии, и если защитники экс-премьера будут продолжать распространять неправдивую информацию, то руководство колонии будет подавать иск к ним.

По словам начальника сектора здравоохранения Управления ГПтС в Харьковской области Дмитрия Курушина, по прибытии в больницу Ю.Тимошенко не «предъявляла претензий» и отказалась пройти медосмотр. «На видимых участках тела следов избиения замечено не было. В колонии она также отказалась от медицинского осмотра», - сказал Д.Курушин.

На вопрос журналистов, голодает ли она как, об этом заявлял С.Власенко, И.Ковпащиков отметил, что голодание – это когда есть письменное заявление.

Отвечая на вопрос, как Ю.Тимошенко вывозили из колонии, И.Ковпащиков подчеркнул, что «по лестнице ей помогали идти наши сотрудники».

Как сообщал УНИАН, сегодня защитник С.Власенко после посещения экс-премьер-министра в колонии заявил об избиении его подзащитной в Качановской исправительной колонии 20 апреля.

По словам адвоката, он видел у Ю.Тимошенко кровоподтеки на руках и на животе с правой стороны.

В свою очередь, прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин заявил, что к экс-премьер-министру не применяли физического воздействия во время перевозки в центральную клиническую больницу «Укрзалізниці» в Харькове.