Тимошенко объявила голодовку
Защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергей Власенко заявил, что после избиения Тимошенко потеряла сознание.
Сергей Власенко заявляет об избиении его подзащитной в Качановской исправительной колонии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге под стенами колонии после встречи с Ю.Тимошенко.
По словам защитника, он видел у Ю.Тимошенко кровоподтеки на руках и на животе с правой стороны. «Ужасная гематома на животе и кровоподтеки на руках», - сказал С.Власенко.
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Он сообщил, что в пятницу, 20 апреля, трое мужчин - работников колонии зашли к подзащитной в камеру, набросили на нее покрывало и начали стаскивать с кровати. Через покрывало она получила удар в живот, потеряла сознание и опомнилась уже в больничной палате.
По словам адвоката, Ю.Тимошенко отказалась от еды и объявила голодовку. Она до сих пор не ест и чувствует себя плохо.
При этом С.Власенко зачитал заявление Ю.Тимошенко.