Тимошенко объявила голодовку

Сергей Власенко заявляет об избиении его подзащитной в Качановской исправительной колонии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге под стенами колонии после встречи с Ю.Тимошенко.

По словам защитника, он видел у Ю.Тимошенко кровоподтеки на руках и на животе с правой стороны. «Ужасная гематома на животе и кровоподтеки на руках», - сказал С.Власенко.

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Он сообщил, что в пятницу, 20 апреля, трое мужчин - работников колонии зашли к подзащитной в камеру, набросили на нее покрывало и начали стаскивать с кровати. Через покрывало она получила удар в живот, потеряла сознание и опомнилась уже в больничной палате.

По словам адвоката, Ю.Тимошенко отказалась от еды и объявила голодовку. Она до сих пор не ест и чувствует себя плохо.

При этом С.Власенко зачитал заявление Ю.Тимошенко.