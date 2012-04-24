Литвин досрочно закрыл заседание ВР

Как передает корреспондент УНИАН, он принял такое решение, поскольку депутаты из фракции "БЮТ-Батьківщина" заблокировали трибуну и президиум парламента.

Оппозиционеры неоднократно обращались к В.Литвину с заявлением о том, что не дадут парламенту работать в нормальном режиме, пока не будут удовлетворены их требования.

Некоторые депутаты даже начали толкать кресло, на котором сидел председатель Верховной Рады Украины.

После закрытия утреннего пленарного заседания оппозиционеры подперли входную дверь в президиум стульями и продолжают находиться возле трибуны и в президиуме.

Пока неизвестно, удастся ли открыть вечернее пленарное заседание.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты из фракции "БЮТ-Батьківщина" требуют немедленно заслушать генерального прокурора Украины Виктора Пшонку относительно перевозки Ю.Тимошенко из Качановской колонии в больницу.

Также оппозиционеры требуют допустить к Ю.Тимошенко депутатов-врачей, включая представителей Партии регионов.

«Мы не уйдем с этого места, пока здесь не будет генерального прокурора. Мы не уйдем отсюда, пока здесь не будет руководителя «фашистской» пенитенциарной службы», - сказал депутат из фракции "БЮТ-Батьківщина" Сергей Пашинский.