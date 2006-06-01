У Севастополя новый председатель
14:49, 01 июня 2006Политика
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Соответствующий указ Президент подписал сегодня
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Сергея ИВАНОВА от должности председателя Севастопольской городской государственной администрации.
Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ Президент подписал сегодня, 1 июня.
Другим своим указом В.ЮЩЕНКО назначил председателем Севастопольской городской государственной администрации Сергея КУНИЦЫНА.
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