У Севастополя новый председатель

Соответствующий указ Президент подписал сегодня

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Сергея ИВАНОВА от должности председателя Севастопольской городской государственной администрации. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ Президент подписал сегодня, 1 июня. Другим своим указом В.ЮЩЕНКО назначил председателем Севастопольской городской государственной администрации Сергея КУНИЦЫНА.

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