В среду, 25 апреля, в 10.30 в Киеве начнет свою работу двухдневный Межконфессиональный форум «Навстречу изменениям - значение религии в современном мире. Вероисповедание в условиях демократии и светского общества», на который соберутся всемирно известные религиозные лидеры из разных стран - представители христианства, ислама, иудаизма и буддизма - с целью обсуждения роли и места религии в современном мире.

Форум, организованный при поддержке Фонда Александра Фельдмана, Института прав человека и противодействия экстремизму и ксенофобии, а также Украинского еврейского комитета, представит обществу мнения выдающихся религиозных и общественных деятелей из разных стран мира по актуальным вопросам настоящего.

В конференции примут участие:

Патриарх Иерусалимский Феофил III;

известный исполнитель хип-хопа Шайна (Shyne), который успешно совмещает карьеру в музыке со стилем жизни ультраортодоксального иудея;

председатель Духовного управления мусульман России Нафигул Аширов;

Доньед-Лама;

бывший Генеральный секретарь Совета Европы Вальтер Швиммер;

продюсер CNN Иззи Лемберг

и другие.

Двухдневный межконфессиональный Форум будет проходить в помещении Grand Ballroom гостиницы «Интерконтиненталь» (ул. Б. Житомирская, 2-а).

Представители СМИ приглашаются на 12.00.

Аккредитация СМИ обязательна.

Телефоны для аккредитации: (050) 596-03-95; (044) 581-70-71.

Матвей Мустафаев