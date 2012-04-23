Межконфессиональный форум «Навстречу изменениям - значение религии в современном мире»
В среду, 25 апреля, в 10.30 в Киеве начнет свою работу двухдневный Межконфессиональный форум «Навстречу изменениям - значение религии в современном мире. Вероисповедание в условиях демократии и светского общества», на который соберутся всемирно известные религиозные лидеры из разных стран - представители христианства, ислама, иудаизма и буддизма - с целью обсуждения роли и места религии в современном мире.
Форум, организованный при поддержке Фонда Александра Фельдмана, Института прав человека и противодействия экстремизму и ксенофобии, а также Украинского еврейского комитета, представит обществу мнения выдающихся религиозных и общественных деятелей из разных стран мира по актуальным вопросам настоящего.
В конференции примут участие:
Патриарх Иерусалимский Феофил III;
известный исполнитель хип-хопа Шайна (Shyne), который успешно совмещает карьеру в музыке со стилем жизни ультраортодоксального иудея;
председатель Духовного управления мусульман России Нафигул Аширов;
Доньед-Лама;
бывший Генеральный секретарь Совета Европы Вальтер Швиммер;
продюсер CNN Иззи Лемберг
и другие.
Двухдневный межконфессиональный Форум будет проходить в помещении Grand Ballroom гостиницы «Интерконтиненталь» (ул. Б. Житомирская, 2-а).
Представители СМИ приглашаются на 12.00.
Аккредитация СМИ обязательна.
Телефоны для аккредитации: (050) 596-03-95; (044) 581-70-71.
Матвей Мустафаев