На следующей неделе в Карпатах снег

2 июня по прогнозам синоптиков на территории Украины ожидается переменная облачность. Без осадков, только днем в западных, Винницкой, Одесской областях пройдут дожди, грозы, в Карпатах и в Прикарпатье местами сильные дожди, в северных областях небольшой дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью в западных и северных областях 6-11°, на остальной территории 12-17°; днем в западных областях 14-19°, северных 17-22°, центральных 23-28°, в южных, восточных областях и в Крыму 29-34°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

3-4 июня сохранится переменная облачность. В западной части Украины ожидаются дожди, грозы, местами сильные дожди. Температура ночью 6-11°, днем 14-19°. В северных (кроме Сумской), местами в центральных областях, 4 июня и в Одесской области пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 12-17°, на юге и востоке до 20° (3 июня в северных областях 9-14°); днем 30-35°, в Киевской, Черниговской областях 24-29°.

5-6 июня пройдут кратковременные дожди, грозы (на юге и востоке местами). Понижение температуры в восточной части и в Крыму ночью до 9-15°, днем до 22-28°, на остальной территории ночью до 6-12°, в западных областях местами до 3-5° тепла, днем 15-21° (в Карпатах ночью 0-3° тепла, возможен мокрый снег, днем 6-11° тепла).

В г. Киеве и столичной области 2 июня переменная облачность. Без осадков, только вечером небольшой дождь, гроза. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 17-22°, в Киеве ночью 9-11°, днем около 20°.

3-4 июня ожидается переменная облачность, кратковременные дожди (ночью 4 июня местами), грозы. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3 июня 9-14°, 4 июня 12-1°; днем повышение до 24-29°.

5-6 июня пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Понижение температуры ночью до 6-11°, днем до 16-21°.