Луценко - судье: Именно вы допустили, что я гнию в тюрьме с вирусным гепатитом

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко заявил отвод председательствующей на процессе по возбужденному против него делу по обвинению в незаконной организации слежки за экс-водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давиденко судье Печерского районного суда Киева Анне Медушевской, обвинив ее в предвзятости и необъективности.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством Ю.Луценко выступил сегодня в Печерском районном суде, который продолжил слушать эпизод по оперативно-розыскному делу, выделенному в отдельное производство.

Обосновывая свое ходатайство, он напомнил, что именно А.Медушевская принимала участие в составе коллегии судей, которая вынесла ему незаконный приговор в виде четырех лет лишения свободы.

По словам Ю.Луценко, в частности, указанная судья в составе коллегии 11 раз отказывала ему и его защите в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения из-за ухудшения состояния здоровья.

«Я имею все основания считать вас необъективной, и мои подозрения в необъективности, непредвзятости, некомпетентности дают основания заявить вам отвод», - подчеркнул Ю.Луценко.

Кроме того, он заметил, что, находясь в начале апреля в столичной больнице скорой помощи, случайно получил выписку, датированную 19 сентября прошлого года, в которой значится, что врачи после проведения анализа крови выявили у него вирусный гепатит TTV. По словам Ю.Луценко врачи, сделав дополнительный анализ, подтвердили наличие в его организме этого вируса.

«Таким образом, я, кроме вашей предвзятости и принятия незаконных решений, подозреваю вас в соучастии в заражении меня этой болезнью. Потому вы являетесь соучастником этого механизма по уничтожению политических оппонентов Януковичем и гоп-компанией. Именно вы допустили, что я живу и гнию в тюрьме с вирусным гепатитом», - отметил Ю.Луценко, обращаясь к судье А.Медушевской.

При этом подсудимый порекомендовал ей самостоятельно заявить себе отвод и не принимать участия в рассмотрении дела.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева сегодня во второй раз начал рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-министра внутренних дел Ю.Луценко в незаконном прослушивании и слежке за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ В.Сацюка В.Давиденко в рамках расследования уголовного дела об отравлении экс-президента Виктора Ющенко.