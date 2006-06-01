Тимошенко тайно побывала в Москве?

Похоже, судьба кресла украинского премьер-министра может решиться не в стенах Верховной Рады Украины, а в Москве. Российскому Politua.Ru стало известно, что Юля Тимошенко позавчера инкогнито побывала с рабочим визитом в Москве.

Источник в администрации президента РФ сообщил изданию, что "Юлия Владимировна встречалась с первым вице-премьером Дмитрием Медведевым". В то же время официальными сведениями издание не располагает.

Эту информацию не подтверждают те, кто составляет непосредственное окружение Юлии Тимошенко в Киеве, что вполне "тянет" на косвенное подтверждение факта пребывания Юлии Тимошенко в Москве и встречи с высокопоставленным российским чиновником.

Правда, ряд депутатов фракции БЮТ в этот день находились в Москве и вполне могли обеспечивать организационную и интеллектуальную сторону переговоров своего лидера. Была ли Юлия Владимировна в Москве, могут точно сказать лишь представители украинских таможенных органов и пограничных структур.

При этом издание предполагает, что если Юлия Тимошенко была в Москве, то гипотетически цель ее визита и переговоров (в это судьбоносное для украинской власти время) была бы лишь одна: вовлечь официальный Кремль в внутриукраинский переговорный политический процесс по избранию премьер-министра Украины новой Верховной Радой.

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