Против сторонников Жовтяка выставили ”Беркут”

Возле Секретариата Президента Украины на углу улиц Банковой и Лютеранской продолжается митинг, организованный общественным комитетом Киевской области в защиту Евгения ЖОВТЯКА, уволенного на днях Указом Президента с должности председателя Киевской областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге, по оценке его организаторов, принимают участие до 3 тысяч человек - представителей разных политических сил и общественных организаций Киевской области.

По словам депутата областного совета Николая СТЕЛЬМАХА, митинг проводится в рамках бессрочной акции в защиту Е.ЖОВТЯКА.

«Сегодня против нас выставлены усиленные наряды не только милиции, но и «Беркута», - сказал он. - Мы намерены установить здесь палатки и надеемся, что это не вызовет незаконных действий со стороны правоохранительных органов».

Участники митинга выдвигают требования, чтобы Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял Е.ЖОВТЯКА, а также членов общественного комитета Киевской области и разъяснил им мотивы увольнения Е.ЖОВТЯКА.

Напомним, что 27 апреля правительство, возглавляемое Юрием ЕХАНУРОВЫМ, сделало представление Президенту о необходимости освобождения Е.ЖОВТЯКА от должности за «ухудшение отдельных показателей социально-экономического развития области». Е.ЖОВТЯК категорически не согласен с этим, настаивая на том, что ухудшения нет, более того, возглавляемая им Киевская область динамически развивается, в частности, по итогам первого квартала года по совокупности экономических и социальных показателей она вышла на первое место среди областей Украины.

24 мая Президент Украины подписал указ, которым освободил Е.ЖОВТЯКА от должности. 25 мая Киево-Святошинский райсуд Киевской области остановил действие указа по административному иску Е.ЖОВТЯКА.

Активисты УНП и ряда других партий и общественных организаций области заявили о намерении организовывать пикеты и прибегать к блокированию автодорог в знак протеста против увольнения Е.ЖОВТЯКА.

Сам Е.ЖОВТЯК призвал своих сторонников воздержаться от радикальных действий.

Акция под лозунгом: «Отстояли Ющенко – отстоим Жовтяка» продолжается три недели.