Луценко не верит, что Засуха вернулся

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сомневается, что бывший председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ЗАСУХА вернулся в Украину, и хочет снова пригласить его для дачи показаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Радомышле Житомирской области.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, он сомневается в информации о возвращении А.ЗАСУХИ, которую распространила через СМИ его жена Татьяна ЗАСУХА. «Это только информация, потому что верить жене, тем более ЗАСУХЕ, у меня нет многих оснований», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, добавив, что «например, пограничники не подтверждают эту информацию».

Однако, по словам министра, в ближайшие дни работник милиции придет к «несчастному домику в несколько гектаров господина ЗАСУХИ и попробует вручить ему повестку. У нас есть достаточно эпизодов, чтобы просить господина ЗАСУХУ дать по ним показания». В то же время, Ю.ЛУЦЕНКО отказался уточнять, о каких именно эпизодах идет речь, он лишь отметил, что, «очевидно, для него (А.ЗАСУХИ - УНИАН) это станет определенным сюрпризом».

Ю.ЛУЦЕНКО также подчеркнул, что исключительно от самого А.ЗАСУХИ, если тот действительно вернулся в Украину, зависит, будет ли сотрудничать он со следствием, или будет отказываться это делать. “Если придет как законопослушный человек, вертолеты будут отдыхать (Напомним, что однажды, для того чтобы вручить повестку А.ЗАСУХЕ, МВД применило вертолет и бойцов спецназа – УНИАН), если нет - будем добывать всеми законными методами, которые даны нам государством», - сказал глава МВД.

На вопрос, отслеживает ли МВД передвижения А.ЗАСУХИ, Ю.ЛУЦЕНКО ответил: «Мы никогда не отслеживаем даже тех, которыми мы интересуемся. Мы не живем в полицейском государстве».

Кроме того, он отметил, что, по его мнению, Генеральная прокуратура поступила неправильно, закрыв уголовное дело в отношении А.ЗАСУХИ. «Считаю, что Генпрокуратура, которая на днях закрыла дело, поступила неправильно, ведь суд снял обвинение с господина ЗАСУХИ, базируясь на том, что на тот момент он был неприкосновенным как депутат областного совета. Сегодня, в связи с изменением обстановки, с новыми обстоятельствами, мы будем опять просить прокуратуру возбудить уголовное дело: у нас есть обоснованные подозрения, что господин ЗАСУХА причастен к совершению преступлений», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом министр отметил, что процессуальный статус А.ЗАСУХИ должно определить следствие прокуратуры. «В любом случае, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, - мы будем всеми возможными методами приглашать ЗАСУХУ для дачи показаний».

Как сообщал УНИАН, 25 мая народный депутат Татьяна ЗАСУХА сообщила, что 24 мая Интерпол снял с международного розыска ее мужа А.ЗАСУХУ.

26 мая министр внутренних дел Украины опроверг это сообщение, заявив, что А.ЗАСУХА находится за пределами Украины и не снят с розыска Интерполом.

30 мая Т.ЗАСУХА сообщила, что ее муж вернулся в Украину: “сейчас он находится дома, отдыхает, встречается с мамой и друзьями".

Вчера, 31 мая, генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО сообщил, что уголовное дело в отношении бывшего губернатора Киевской области А.ЗАСУХИ закрыто на основании решения Апелляционного суда.

В то же время также заявил, что в отношении А.ЗАСУХИ в Генпрокуратуре находится в производстве 4 фактажных дела.

Экс-губернатору Киевской области А.ЗАСУХЕ инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий, что привело к тяжелым последствиям) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, приведший к тяжелым последствиям) Уголовного кодекса Украины.

15 июля Главное управление МВД в Киевской области официально объявило его в розыск. По данным МВД, А.ЗАСУХА скрывался в России.