Дело Тимошенко будут рассматривать 28 апреля

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий судья Киевского райсуда Константин Садовский.

Заседание по делу Ю.Тимошенко начнется в 10.00 в помещении Апелляционного суда Харьковской области.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн. грн, хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было введение корпорацией «ЕЭСУ» финансовой схемы скрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.