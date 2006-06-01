Жена Путина вывела свою формулу счастья
13:11, 01 июня 2006Политика
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Первую леди России пригласили на родительское собрание
Накануне Международного дня защиты детей в "Российской газете" прошло родительское собрание с участием Людмилы Путиной. Газета задала супруге президента вопрос: "А вы счастливый человек? И что в вашем понимании счастье?"
Людмила Путина ответила: "Счастье - это, наверное, движение навстречу друг другу. Не важно, в каком общении. Мужчина - женщина. Человек - государство. Родители - дети. Движение навстречу друг другу".
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