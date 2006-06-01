Жена Путина вывела свою формулу счастья

Накануне Международного дня защиты детей в "Российской газете" прошло родительское собрание с участием Людмилы Путиной. Газета задала супруге президента вопрос: "А вы счастливый человек? И что в вашем понимании счастье?"

Людмила Путина ответила: "Счастье - это, наверное, движение навстречу друг другу. Не важно, в каком общении. Мужчина - женщина. Человек - государство. Родители - дети. Движение навстречу друг другу".