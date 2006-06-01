Администратор банка украл 12,5 млн. грн.

В Киеве работниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачен администратор акционерного коммерческого банка, который в нарушение законодательства, регулирующего банковскую и кредитно-финансовую деятельность, осуществил незаконное отчуждение в интересах закрытого акционерного общества имущества отмеченного банка (ценные бумаги, недвижимость) без проведения его экспертной оценки.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, своими действиями администратор банка нанес ущерб на общую сумму свыше 12,5 млн. гривен. Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).