Александр Зинченко отпраздновал День Одуванчика (фото)

В киевском ресторане «Тампопо» отпраздновали «Всемирный дня Одуванчика». Этот скромный полевой цветок был воспет в стихах и воплощен в картинах. В мероприятии приняли участие певец Гарик Кричевский, кинорежиссер Оксана Байрак, телеведущая Маша Ефросинина, бывший политик Александр Зинченко с женой Ириной и многие другие. Пара Зинченко старательно вырисовала одуванчик, лежащий на бокале с красным вином на фоне города. Александр писал, Ирина ему ассистировала. Получилась милая картинка. Кто-то из присутствовавших предложил назвать работу «Одуванчик на пенсии». Более подробно о праздновании «Всемирного дня одуванчика» читайте сегодня на нашем сайте.