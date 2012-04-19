У Азарова - 800 квадратных метров жилья (декларация)

За 2011 год совокупный годовой доход составляет 837 тыс. 264,01 грн.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров.

Из этой суммы 509 тыс. 902,79 грн составила заработная плата.

Н.Азаров получил также 245 тыс. 941,22 грн дивидендов, процентов. Материальная помощь составила 40 тыс. 620 грн.

Доходы членов семьи (жены – Людмилы Азаровой) равняются 73 тыс. 274 грн.

Кроме того, Н.Азаров имеет право пользования земельным участком площадью 3998 кв. м, жилым домом площадью 594 кв. м и квартирой площадью 190 кв. м, а также гаражом площадью 40 кв. м.

У его жены есть земельный участок площадью 1500 кв. м.

Собственного автомобиля или других транспортных средств у премьер-министра нет.

Его жена пользуется автомобилем Lexus RX-400 H, в 2006 году выпуска, с объемом двигателя 3300 куб. см.

На содержание имущества Н.Азарова и членов семьи в 2011 году было потрачено 60 тыс. 850 грн.

У главы правительства на счетах в банках хранится 1 млн 368 тыс. 514,92 грн. У жены – 182 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году совокупный годовой доход Н.Азарова составлял 486 тыс. 969 грн 70 коп., из которых зарплата – 446 тыс. 169 грн 70 коп.