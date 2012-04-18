Герман пообещала разбираться с «застройщиками»

Об этом заявила советник Президента Украины - руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Анна Герман сегодня во время встречи с представителями общественных организаций, которые занимаются защитой культурных ценностей, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Говоря о ситуации, которая возникла вокруг Андреевского спуска, А.Герман отметила, что традиции этого места нельзя разрушить. “И даже при том, что 99% уже частная собственность на спуске, это не должно нас останавливать - мы должны собраться вместе с теми частными владельцами и находить компромисс по сохранению духа и колорита Андреевского спуска», - сказала она. А.Герман предложила участникам встречи принимать участие в подготовке заседаний Общественного гуманитарного совета.

Участница публичной сети Андреевского спуска Владислава Осьмак отметила, что общественное объединение, которое она представляет, направляет все усилия на защиту памятников градостроения Киева, которым является Андреевский спуск. «Мы пытаемся создать систему, которая бы позволяла отслеживать ситуацию, наблюдать за ней… Единственная проблема Андреевского спуска - это соблюдение существующего закона», - сказала она.

В свою очередь защитник Игорь Луценко выразил убеждение, что ситуация, возникшая вокруг Андреевского спуска, сложилась именно из-за отсутствия постоянного диалога власти и общества. Он, в частности, напомнил, что около 1,5 лет назад общественность обращалась с предложением ввести мораторий на застройку исторического центра Киева и отменить некоторые нормы закона о регулировании градостроительной деятельности. «На это письмо мы не получили ответа, получили мы сейчас фактический ответ в виде волны вырубки зеленых зон в Киеве и волны уничтожения Андреевского, которая сейчас началась. В результате того, что нас тогда не услышали, мы сейчас имеем такой результат», - сказал он. И.Луценко выступил с инициативой введения моратория на застройку исторического центра столицы.

Со своей стороны историк и исследователь киевской старины Михаил Кальницкий выразил убеждение, что для усиления общественного контроля за ситуацией в сфере защиты культурных и исторических памятников стоило бы возобновить эффективную деятельность Общества охраны памятников.

В свою очередь заместитель министра культуры Юрий Богуцкий сообщил, что Минкульт, Администрация Президента и Общественный гуманитарный совет прорабатывают вопрос обновления законодательства относительно охраны памятников и разрабатывают новую редакцию закона. Кроме того, он предложил провести ревизию состояния культурных объектов не только в Киеве, но и на территории всей Украины. По его убеждению, это даст возможность сформировать их перечень, оценить реальное состояние и в дальнейшем предпринимать действия по их сохранению и тому подобное.