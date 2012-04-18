МВФ прогнозирует, что Беларусь будет «лидером» по уровню инфляции

Об этом говорится в обновленном докладе фонда «Перспективы развития мировой экономики» (World Economic Outlook), которым располагает УНИАН.

В ряду стран СНГ, которые упоминаются в прогнозе МВФ, Беларусь по ожидаемому уровню инфляции занимает первое место. Даже в среднеазиатских государствах, которые не могут похвастаться особой экономической стабильностью, дела обстоят лучше. Например, прогнозируемая в этом году инфляция в Узбекистане - 11%, в Таджикистане - 9%. У ближайших соседей эти показатели еще меньше.

Так, инфляция в Украине, по оценкам МВФ, составит 7,9%, в России - 6,2%. В Латвии инфляции составит 2%, в Польше ее уровень не превысит 3,2%, в Литве - 3,3%.

МВФ также ожидает рост ВВП Беларуси в пределах 3% в 2012 году по сравнению с ростом 5,3% в 2011 году. По прогнозу экспертов МВФ, в 2013 году ВВП Беларуси вырастет на 3,3%, а в 2017 году — на 5%.

Справка УНИАН. Согласно официальному прогнозу властей Беларуси, в 2012 году ВВП должен увеличиться на 5,0-5,5%, а рост цен не превысит 19-22%.