Томенко заступился за ТВі

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, в своем обращении он отметил, что, в частности, из открытого заявления руководства телеканала ТВі стало известно, что 11 апреля этого года к ТВі обратилось должностное лицо Государственной налоговой инспекции в Соломенском районе Киева с требованием о допуске его к проведению внеплановой выездной документальной проверки канала по вопросам соблюдения требований налогового законодательства по НДС и налогу на прибыль за период с 1 января 2008 г. по 31 сентября 2010 г. Эта информация была подтверждена официальным сообщением ГНС в городе Киеве, в котором отмечается, что внеплановая налоговая проверка канала ТВі осуществляется по требованию следователя районного управления МВД в городе Киеве «с целью установления истины по уголовному делу, возбужденному органами прокуратуры, которое расследуется следователями, подчиненным МВД».

В то же время вице-спикер обратил внимание на то, что, проверка хозяйственной деятельности канала ТВі по вопросам соблюдения требований налогового законодательства за вышеупомянутый период уже проводилась в 2011 году. Сейчас налоговым органом осуществляется документальная выездная проверка канала по вопросам соблюдения налогового законодательства за период с 1 октября 2011 г. по 31 декабря 2011 г. А проведение одновременно двух внеплановых проверок значительно осложнит работу телеканала и может привести к фактической блокировке его деятельности.

Н.Томенко отметил, что ТВі является популярным общественно-политическим телеканалом, который объективно освещает события в Украине и мире и, в частности, предоставляет возможности для выступления представителям украинской оппозиции. Он подчеркнул, что создание искусственных препятствий в работе канала путем постоянного проведения внеплановых проверок может привести к нарушению требований Конституции и законодательства Украины относительно свободы слова, и прав граждан на получение объективной информации. «Особо неприемлемо такое давление на телеканал во время, когда в Украине фактически началась информационная подготовка к проведению избирательной кампании по выборам народных депутатов Украины», добавил политик.

Кроме того, Н.Томенко напомнил, что по его инициативы 9 марта этого года было принято Постановление Верховной Рады Украины «Об обеспечении беспрепятственной деятельности средств массовой информации в предвыборный период 2012 года», которым ГНС Украины рекомендуется на период избирательной кампании отменить графики проверок средств массовой информации. По убеждению вице-спикера, хотя до начала официальной избирательной кампании осталось еще несколько месяцев, постоянное проведение налоговыми органами внеочередных проверок деятельности канала ТВі является, по меньшей мере, некорректным по отношению к духу этого Постановления и не будет никоим образом способствовать обеспечению конституционных гарантий на свободу слова, созданию надлежащих условий для творческой деятельности журналистов и обеспечению плюрализма мнений в украинских СМИ.

Н.Томенко попросил председателя Государственной налоговой службы Украины и министра внутренних дел Украины обратить внимание на недопустимость проведения необоснованных внеочередных проверок СМИ накануне начала избирательной кампании, принять меры по недопущении блокировки информационной деятельности телеканала ТВі и обеспечить условия для нормальной работы творческого коллектива этой телеорганизации.