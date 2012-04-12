Львовский облсовет использовал визит Януковича с умом

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета.

В письме, в частности, сказано: «Областной совет неоднократно подчеркивал то, что внедренная с 1 января 2011 года так называемая «бюджетная реформа» ослабила финансовую базу органов местного самоуправления и, как следствие, в значительной степени лишила местные советы рычагов влияния на решение вопросов экономического, социального и культурного развития регионов».

Также в письме подчеркивается, что „фактически отсутствует в указанных бюджетах и обязательный источник софинансирования проектов строительства и реконструкции, реализация которых должна осуществляться из Государственного фонда регионального развития”.

Содержатся в письме также предложения областного совета относительно решения упомянутых вопросов, в частности „инициировать внесение изменений в бюджетное законодательство, которые бы расширили перечень и увеличили объем собственных доходов местных бюджетов”, и „обеспечить сбалансированное, справедливое и непредвзятое распределение государственных капитальных расходов и средств Государственного фонда регионального развития между всеми регионами Украины”.

В тексте письма также делается акцент на то, что „в течение нескольких десятилетий в результате бездеятельности органов власти всех уровней сложилась крайне критическая ситуация вокруг Львовской мусорной свалки, которая представляет экологическую опасность для окружающей среды и расположена возле города Львова”.

„С целью решения насущной экологической проблемы Львовщины областной совет просит поручить Кабинету Министров Украины включить Львов в перечень населенных пунктов, в которых в 2012 году будет реализовываться национальный проект по созданию системы комплексов по переработке твердых бытовых отходов "Чистый город", - говорится в тексте письма Президенту.