Азаров советует Тимошенко покаяться

Об этом сегодня в Вильнюсе заявил премьер-министр Украины Николай Азаров на совместном брифинге с премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Н.Азарова, решение вопроса Ю.Тимошенко лежит исключительно в правовой плоскости.

«Ни правительство, ни Президент не имеют права принимать решения по этому делу, решение может быть найдено только через суд», - подчеркнул украинский премьер.

По его мнению, Ю.Тимошенко должна признать свою вину перед народом Украины за то, что он несет колоссальные экономические трудности. «Признание вины открыло бы путь к правовому решению ее вопроса. Но она же считает себя невиновной!», - сказал Н.Азаров.

В то же время, отметил премьер, «защитники предлагают нам найти неправовое решение».

Говоря об обсуждении этого вопроса со своим литовским коллегой, Н.Азаров подчеркнул, что украинские власти заинтересованы найти решение данной проблемы, «но оно должно находиться исключительно в правовом поле», вновь повторил он.

В свою очередь, премьер-министр Литвы заявил, что в Европейском Союзе и в Брюсселе дело Ю.Тимошенко очень негативно влияет на решение евро-интеграционных вопросов Украины. «И нас это очень беспокоит», - добавил он.

В то же время он заявил, что во время переговоров с Н.Азаровым он услышал уверения о том, что «ведется активный поиск решения этой проблемы».

Как сообщал УНИАН, сегодня Н.Азаров пребывает с официальным визитом в Литовской Республике.