В центре Львова Януковичу готовят «теплый прием»

В центре Львова начинают протестную акцию, приуроченную к приезду во Львов Президента Украины Виктора Януковича. Как передает корреспондент УНИАН, акция проводится под лозунгом «Очистим Украину от грязной власти».

На площадь продолжают подходить люди с символикой ВО «Свобода», НРУ, ВО «Батькивщина», «Фронта Змін», УДАРа.

На участниках акции таблички с надписями: «Нет – репрессиям!», «Нет - преследованию оппозиционеров!», «Под прицелом губернатора Костюка – 600 предпринимателей», «Нет - обнищанию народа!».

Присутствующие в знак протеста против действий правительства Николая Азарова объявили о намерении требовать отставки этого «антинародного правительства», а также будут требовать от Президента Украины «отставки нелегитимного губернатора».

Как сообщил УНИАН председатель Львовской городской организации ВО «Свобода» Иван Грында, после общего сбора участников акции они пройдут к Дворцу Потоцких, где около 12.00 планируется начало встречи В.Януковича с интеллигенцией Львовской области.

Вокруг участников акции не наблюдается кордонов милиции. Им также не препятствуют в проведении акции ни представители власти, ни сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно УНИАН, сегодня утром во Львов приехали 4 активистки движения Femen, которые собираются провести свою акцию возле нового терминала аэропорта во время его торжественного открытия или возле центрального входа во Дворец Потоцких.