Немецкие врачи завтра приедут инспектировать клинику для Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сообщил сегодня на пресс-конференции.

«Скорее всего, эта поездка состоится с 13 по 14 апреля», - сказал посол.

Вместе с тем, он обратил внимание на то, что сообщения в прессе о приезде немецких врачей были преждевременными.

«Эти сообщения появились тогда, когда еще не было стопроцентной уверенности в том, что эта поездка состоится. Но опровергать сегодня уже не буду. Скорее всего, поездка состоится», - сказал Г.-Ю.Гаймзёт.

По его словам, немецкие врачи осмотрят клинику, в которой будет лечиться Ю.Тимошенко.

В тоже время он отметил, что у него пока нет информации о том, что врачи будут заниматься обследованием Ю.Тимошенко.