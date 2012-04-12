Немецкие врачи завтра приедут инспектировать клинику для Тимошенко
10:45, 12 апреля 2012Политика
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Посол ФРГ в Украине Гаймзёт подтверждает, что немецкие врачи 13-14 апреля приедут в Украину для обследования условий клиники, в которой будут лечить Юлию Тимошенко.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сообщил сегодня на пресс-конференции.
«Скорее всего, эта поездка состоится с 13 по 14 апреля», - сказал посол.
Вместе с тем, он обратил внимание на то, что сообщения в прессе о приезде немецких врачей были преждевременными.
«Эти сообщения появились тогда, когда еще не было стопроцентной уверенности в том, что эта поездка состоится. Но опровергать сегодня уже не буду. Скорее всего, поездка состоится», - сказал Г.-Ю.Гаймзёт.
По его словам, немецкие врачи осмотрят клинику, в которой будет лечиться Ю.Тимошенко.
В тоже время он отметил, что у него пока нет информации о том, что врачи будут заниматься обследованием Ю.Тимошенко.
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