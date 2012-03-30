К Иващенко в суд снова вызвали «скорую»

Во время обеденного перерыва в Печерский районный суд Киева к бывшему врио министра обороны Украины Валерия Иващенко снова вызвали «скорую помощь».

Как объяснили УНИАН его адвокаты, медики были вызваны для того, чтобы они сделали В.Иващенко обезболивающий укол, необходимость которого вызвана усилением боли в позвоночнике.

Как сообщал УНИАН, позавчера в зал судебного заседания к В.Иващенко по этому поводу также вызывали бригаду медиков.