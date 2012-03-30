Турчинов: Тимошенко могла уехать из страны, как, например, Сережа Тигипко

В интервью Weekly.ua он рассказал, что книга «Пришествие» о том, как в экстремальных условиях проверяются личные качества человека. «Я с опаской замечаю, что многие описанные в книге события начинают сбываться. Поэтому приходится менять первоначальный замысел, так сказать, в более оптимистичном направлении», - отметил автор.

«Сейчас у нас в Украине время героев и время предателей, время самопожертвования и время подлости. Когда в стране происходят серьезные испытания и трагические события, это всегда проявляется очень ярко», - сказал А.Турчинов.

Уточнив, что героем нашего времени он считает Юлию Тимошенко, которая могла уехать из страны, уйти из политики, переждать, но не сделала этот. «Например, как Сережа Тигипко - куда-то в разгар кризиса исчез, пересидел, а потом раз - и «новое лицо», - напомнил оппозиционер. По его мнению, формату антигероя сейчас соответствует Виктор Янукович, а предателя - Виктор Ющенко.