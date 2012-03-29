Суд решит судьбу Пейзажной аллеи до 4 апреля

Суд до 4 апреля вынесет решение относительно Пейзажной аллеи Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА. Киевская городская государственная администрация вступила в судебное дело относительно возвращения участка на Пейзажной аллее в собственность общины города Киева, говорится в сообщении.

Также отмечается, что сегодня, 29 марта, Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство КГГА, в котором требуется признать недействительным решение Киевсовета о передаче участка площадью 0,38 га на пересечения переулка Десятинного и ул. Пейзажная аллея под застройку.

«Мы предоставили суду все доказательства того, что участок был передан застройщику незаконно. Считаем, что решение об отводе участка было принято вопреки нормам земельного и природоохранного законодательства. Кроме того, оно нарушает законодательство об охране культурного наследия, поскольку этот участок попадает в пределы историко-культурных заповедников. Его застройка противоречит интересам не только киевлян, но и государства. Надеемся, что суд прислушивается к нашим аргументам и вынесет справедливое решение», – сказал заместитель председателя КГГА Александр Пузанов.

Как напоминают в горгосадминистрации, ранее Киевский городской совет предоставил указанный земельный участок Министерству иностранных дел Украины для строительства служебного жилья. В 2006 году прокуратура Киева подала иск в суд с просьбой признать решение Киевсовета недействительным и вернуть участок в коммунальную собственность.

Справка УНИАН. 27 марта фракция «УДАР» в Киевсовете сообщила, что депутатская Комиссия по земельным отношениям, градостроению и архитектуре не поддержала их инициативу об изъятии земельного участка на Пейзажной аллее в интересах общины. Комиссия также отказалась предоставить этому участку статус объекта природно-заповедного фонда. В то же время поддержала предложение представителя МИД создать рабочую группу для проработки проблемы.