Луценко срочно перевели в «улучшенную» камеру

Экс-министру внутренних дел Юрию Луценко срочно «улучшили» условия пребывания за решеткой.

Об этом сообщила его супруга Ирина Луценко, проинформировали УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны».

«Вчера вечером мужа предупредили, чтобы он собирал личные вещи. И уже в пять утра впопыхах перевели в другую камеру», - сообщила она.

«Теперь Ю.Луценко находится в камере № 136 на 12 квадратных метрах на втором этаже Лукьяновского СИЗО. С личными вещами в новую камеру переведен и сосед-cокамерник», - сообщила И.Луценко.

Она отметила, что, по словам самого Ю.Луценко, в новом «доме» - плазменный телевизор, шкаф для посуды и полка для книг, деревянные кровати, табуретки и стол, настенные часы и вазоны без цветов. «Не обошлось и без переходящей фарфоровой посуды, которая фигурирует в известных фотоотчетах», - сказала жена.

«Среди так называемых «улучшений» в камере – полноценный отгороженный унитаз, а не дыра в полу», - сообщил Ю.Луценко жене.

«И главное. Сразу после «переселения» была проведена фотосессия лично заместителем прокурора города Киева и сотрудником СИЗО», - отметила И.Луценко.

«С чем связан такой срочный перевод в «улучшенную» камеру после 456-дневного пребывания в камере «смертников», мы пока не знаем, но можем догадываться. В Украине с визитом находятся содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ, которые выразили желание ознакомиться с условиями пребывания Луценко в камере СИЗО. Возможно, это сделано для «картинки» ПАСЕ», - предположила супруга экс-министра.

«Скорее всего, это сделано для отчета перед Европейским судом по делам человека. Именно таким фотоотчетом они дадут ответ по коммуникациям по ст. 3 Европейской конвенции по правам человека («Запрет пыток и жестокого обращения»)», - сказала И.Луценко.

«А возможно, в этом и есть то «улучшение жизни уже сегодня», задекларированное нынешней властью?», - спросила супруга заключенного Ю.Луценко.