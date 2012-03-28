Правительство рассмотрит бюджетную резолюцию на 2013 год в понедельник

Кабинет министров планирует на следующей неделе рассмотреть бюджетную резолюцию на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил министр экономического развития и торговли Петр ПОРОШЕНКО.

Он также отметил, что на сегодняшнем заседании Кабмин провел предварительное рассмотрение бюджетной резолюции на 2013 год.

«Проект бюджетной резолюции был предварительно обсужден и на понедельник вопрос будет вынесен для окончательного решения», - сказал П.ПОРОШЕНКО.