Итальянская полиция задержала Авакова почти случайно

Итальянские правоохранители задержали экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова во время стандартной проверки документов в центре города Фрозиноне (регион Лацио) вечером 25 марта.

Об этом говорится в сообщении местной полиции, которое имеет в своем распоряжении УНИАН.

«Двое мужчин были замечены в автомобиле «Мерседес» темного цвета на центральной улице А Моро. Во время проверки их данных в полицейской базе оказалось, что на одно из них выдан Украиной международный ордер на арест», - отметили в полиции.

По данным итальянских правоохранителей, украинские власти объявили экс-губернатора в международный розыск из-за якобы совершенного им мошенничество в 2008 году во время исполнения им функций депутата Харьковского областного совета.

Полиция отметила, что в результате дополнительной проверки удалось выяснить, что задержанный 48-летний украинец является «успешным инженером, автором многочисленных научных трудов, ведущим общественным деятелем Украины, который занимал важные государственные посты, в частности, в Харьковской области».

Согласно сообщению, А.Аваков остается под стражей в городе Фрозиноне, а дело о его экстрадиции будет рассматривать Апелляционный суд в Риме.

Полиция отметила, что обратила внимание на украинцев во время выполнения обычной профилактической работы по контролю территории, которая обычно активизируется в выходные дни.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины сообщила, что готовит документы для экстрадиции А.Авакова в Украину.

26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.Авакова по ч. 3 ст. 365 (превышение должностных полномочий и власти, которые повлекли тяжкие последствия). Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн. грн.

31 января 2012 года А.Авакова объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова к нему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу. 31 января в квартирах А.Авакова в Харькове были проведены обыски.

В феврале А.Аваков сообщил харьковским СМИ, что находится за рубежом в командировке.

21 марта в прокуратуре Харьковской области сообщили, что Интерпол начал розыск А.Авакова.

27 марта в МВД подтвердили факт задержания в Италии экс-губернатора Харьковской области.